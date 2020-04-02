Подростки совершили акт вандализма в подъезде, поврердили лифт и вырвали пожарную лестницу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик Киев Оперативный в фейсбук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Инцидент произошел в Киеве на улице Ревуцкого, 7В. Подростки были в состоянии алкогольного опьянения.
Вандалы разбили пожарный лифт, вырвали пожарную лестницу, взломали эвакуационный люк, повредили декоративные панели лифта, повредили механизм открытия дверей лифта и своими действиями привели к остановке пожарного лифта.
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Кроме того, во время карантина и противоэпидемических мероприятий в стране несовершеннолетние оплевали кабину лифта, которой пользуются жители дома, и оставили другие биологические остатки.
Жители дома подали заявление в полицию.
Напомним, что под Киевом пропал ребенок 12-ти лет. В городе Ржищев в Киевской области Кагарлицкое отделение полиции бросило силы на поиски Яны Дзюбы, которая первого апреля около 14:30 покинула место своего проживания (г. Ржищев, ул. Заводская) и до сих пор не вернулась.
ПРИМЕТЫ: на вид 12-13 лет, рост 154 см, среднего телосложения, лицо круглое, глаза голубые, волосы светлые, длинные.
Была одета в черную куртку, серую кофту и спортивные штаны, черные текстильные кроссовки с изображением цветов.
При наличии любой информации о возможном месте нахождения ребенка, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".
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