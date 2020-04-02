Видео с камер наблюдения разместили в сети

Подростки совершили акт вандализма в подъезде, поврердили лифт и вырвали пожарную лестницу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик Киев Оперативный в фейсбук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел в Киеве на улице Ревуцкого, 7В. Подростки были в состоянии алкогольного опьянения.

Вандалы разбили пожарный лифт, вырвали пожарную лестницу, взломали эвакуационный люк, повредили декоративные панели лифта, повредили механизм открытия дверей лифта и своими действиями привели к остановке пожарного лифта.

Кроме того, во время карантина и противоэпидемических мероприятий в стране несовершеннолетние оплевали кабину лифта, которой пользуются жители дома, и оставили другие биологические остатки.

Жители дома подали заявление в полицию.

Увага! #Розшук! 31.03.2020 малолітні та бухі вандали розтрощили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфту та своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфту. Під час карантинних заходів в країні ці покидьки захаркали кабіну ліфту, якою користуються мешканці будинку та залишили інші біологічні залишки. Подана заява до поліції, але органи щось не дуже поспішають розкривати цю справу. Може хтось впізнає цих телепнів? Київ, Ревуцького, 7В Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. April 2020

Напомним, что под Киевом пропал ребенок 12-ти лет. В городе Ржищев в Киевской области Кагарлицкое отделение полиции бросило силы на поиски Яны Дзюбы, которая первого апреля около 14:30 покинула место своего проживания (г. Ржищев, ул. Заводская) и до сих пор не вернулась.

ПРИМЕТЫ: на вид 12-13 лет, рост 154 см, среднего телосложения, лицо круглое, глаза голубые, волосы светлые, длинные.

Была одета в черную куртку, серую кофту и спортивные штаны, черные текстильные кроссовки с изображением цветов.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения ребенка, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

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