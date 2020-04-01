В Киеве несколько дней назад пропал мужчина, который не добрался до места назначения
Прус Игорь Юрьевич направлялся в одно из сел в Киевской области, но так и не добрался до места назначения. Полиция кинулась на поиски. Об этом пишет Politeka со ссылкой на группу «Киев Оперативный» в фейсбуке.
30-летний мужчина пропал еще 15 марта, когда ехал с Виноградаря в сторону села Книжячи.
На данный момент о его местонахождении ничего неизвестно. Телефон мужчины отключен.
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Если вы видели его или знаете, что-то о его местонахождении, то просьба сообщить об этом на специальную линию 102 или по номеру телефона 0978891087.
Напомним, что в Киеве разыскивается ребенок, пропавший без вести.
В Днепровском районе Киева пропала бесследно Марчук Диана Владимировна, 2003 года рождения. Она 31 марта ушла из больницы по ул. П. Запорожца, 26 и не вернулась.
ПРИМЕТЫ: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см, волосы русые до плеч, среднего телосложения.
Одет: кофта серого цвета, темные брюки (без верхней одежды) и обута в шлёпанцы.
При получении любой информации о возможном местонахождении ребенка, просим звонить по номеру «102».
Напомним, что в Днепропетровской области пропал без вести 17-летний парень. Известно, что Умрихин Леонид Данилович, 28 марта 2020 года, около 11.40 покинул Центр социально-психологической реабилитации и на данный момент его местонахождение неизвестно.
На вид парню 17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, глаза темные.
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