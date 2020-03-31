С 31 марта будет частично ограничат движение транспорта по проспекту Степана Бандеры
Ограничения будут действовать с 31 марта по 1 мая, сообщает КК "Киевавтодор", пишет Politeka.
Так, на проспекте Бандеры движение будет ограничено из-за активного капитального ремонта дороги.
Ремонтировать будут участок дороги в направлении Северного моста. Во время работ движение организовано по одной проезжей части.
Дети Асмус, Джоли, Лопес и других звезд, которые безумно похожи на родителей: топ ярких фото
«Что ж вы, гады, делаете?»: власть пошла на сделку с Порошенко, Пальчевский не сдержался
Могилевская рассказала о тайном романе Пугачевой: «Очень его любила и ревновала ко мне...»
Досрочная отмена карантина в Украине: Кабмин назвал главное условие, «если это произойдет...»
Напомним, что в сети показали, как выглядит третья неделя карантина в Киеве. В столице сократился трафик, а также уменьшилось количество людей, которые обычно толпами снуют по центру города.
В районе Майдана Незалежности, Крещатика, Софийской площади – в центре столицы можно увидеть не более десятка прохожих.
На подоле в районе станции метро “Контрактовая площадь” колесо обзора замерло, в ожидании туристов, а на огромной площади нет ни машин, ни людей. Также практически нет людей возле университета.
Большинство киевлян все же придерживается карантина, и остается дома.
Также мы писали, что во время задержания в Борисполе вор повредил припаркованные полицейские машины и стрелял из пистолета, угрожая себя убить. Он приставил пистолет к виску, когда увидел, что от погони полиции не сбежать.
Стало известно, что автоугонщику выбрали меру в виде задержания под стражей.
Кроме того, ресурс Киев Оперативный провел расследование и установил личность задержанного в Борисполе. Так, автоугонщиком оказался некий Зураб Тавберидзе, который находился в розыске уже продолжительное время. По полученной информации, на его счету около 600 угонов автомобилей.
Напомним, в Киеве появились автоматы с медицинскими масками, фото: установлены циничные цены
Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: что известно
Также Politeka писала, техногенная катастрофа в Киеве: улицы ушли под воду, видео ЧП