Движение в столице будет ограничено целый месяц

С 31 марта будет частично ограничат движение транспорта по проспекту Степана Бандеры

Ограничения будут действовать с 31 марта по 1 мая, сообщает КК "Киевавтодор", пишет Politeka.

Так, на проспекте Бандеры движение будет ограничено из-за активного капитального ремонта дороги.

Ремонтировать будут участок дороги в направлении Северного моста. Во время работ движение организовано по одной проезжей части.

Напомним, что в сети показали, как выглядит третья неделя карантина в Киеве. В столице сократился трафик, а также уменьшилось количество людей, которые обычно толпами снуют по центру города.

В районе Майдана Незалежности, Крещатика, Софийской площади – в центре столицы можно увидеть не более десятка прохожих.

На подоле в районе станции метро “Контрактовая площадь” колесо обзора замерло, в ожидании туристов, а на огромной площади нет ни машин, ни людей. Также практически нет людей возле университета.

Київ карантинний Як тебе не любити, Києве мій! ❣️ Ось так виглядає центр столиці під час карантину 👇 Gepostet von Букви am Dienstag, 31. März 2020

Большинство киевлян все же придерживается карантина, и остается дома.

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Стало известно, что автоугонщику выбрали меру в виде задержания под стражей.

Кроме того, ресурс Киев Оперативный провел расследование и установил личность задержанного в Борисполе. Так, автоугонщиком оказался некий Зураб Тавберидзе, который находился в розыске уже продолжительное время. По полученной информации, на его счету около 600 угонов автомобилей.

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