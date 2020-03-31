В сети показали, как выглядит третья неделя карантина в Киеве
Видео Киева с высоты опубликовал портал Буквы.
В столице сократился трафик, а также уменьшилось количество людей, которые обычно толпами снуют по центру города.
В районе Майдана Незалежности, Крещатика, Софийской площади – в центре столицы можно увидеть не более десятка прохожих.
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На подоле в районе станции метро “Контрактовая площадь” колесо обзора замерло, в ожидании туристов, а на огромной площади нет ни машин, ни людей. Также практически нет людей возле университета.
Большинство киевлян все же придерживается карантина, и остается дома.
Напомним, что под Киевом отправили за решетку серийного автоугонщика.
Злоумышленник разыскивался за совершение серии угонов элитных автомобилей в Киеве.
Отметим, что во время задержания в Борисполе вор повредил припаркованные полицейские машины и стрелял из пистолета, угрожая себя убить. Он приставил пистолет к виску, когда увидел, что от погони полиции не сбежать.
Стало известно, что автоугонщику выбрали меру в виде задержания под стражей.
Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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