Пешеходов в центре стало значительно меньше

В сети показали, как выглядит третья неделя карантина в Киеве

Видео Киева с высоты опубликовал портал Буквы.

В столице сократился трафик, а также уменьшилось количество людей, которые обычно толпами снуют по центру города.

В районе Майдана Незалежности, Крещатика, Софийской площади – в центре столицы можно увидеть не более десятка прохожих.

На подоле в районе станции метро “Контрактовая площадь” колесо обзора замерло, в ожидании туристов, а на огромной площади нет ни машин, ни людей. Также практически нет людей возле университета.

Київ карантинний Як тебе не любити, Києве мій! ❣️ Ось так виглядає центр столиці під час карантину 👇 Gepostet von Букви am Dienstag, 31. März 2020

Большинство киевлян все же придерживается карантина, и остается дома.

Напомним, что под Киевом отправили за решетку серийного автоугонщика.

Злоумышленник разыскивался за совершение серии угонов элитных автомобилей в Киеве.

Отметим, что во время задержания в Борисполе вор повредил припаркованные полицейские машины и стрелял из пистолета, угрожая себя убить. Он приставил пистолет к виску, когда увидел, что от погони полиции не сбежать.

Стало известно, что автоугонщику выбрали меру в виде задержания под стражей.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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