В Киеве случился пожар в городской больнице

Пациентов эвакуировали во время ликвидации пожара в клинической больнице на бульваре Шевченко, 17. Всего вывели из больницы 13 пациентов. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева, пишет Politeka.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в электрощитовой на 1-м этаже.

Пожар начался поздно вечером в 21:05 в больнице. Во время тушения пожара пожарные вывели на безопасное расстояние 13 пациентов: их перевели в соседний корпус.

На месте работали 25 спасателей и 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Сейчас выясняется причина возгорания.

Напомним, что в сети показали настоящих «героев нашего времени» – врачей со шрамами от масок, которые спасают жизни больных коронавирусом.

В комментариях украинцы и благодарят спасительницу, и хвалят, некоторые сетуют на то, что пенсионеры не сидят дома.

«Медики– это герои!», «Денег ей отправьте, благословения у нее достаточно», «При з\п, ниже чем у работников Макдака, спасибо что вообще остались ... Я сейчас жалею, что в свое время не пошла в медучилище :( Но я бы вам не помогла бы в том случае, потому что давно работала бы если не в Германии, то в Польше. А вы не берете волонтеров без медобразования, но на зарплату? А то с таким карантином скоро большинство обанкротится», «Держитесь!!! Спасибо! Мы сидим дома!!!», «Низкий поклон этим людям которые не бросили все к черту и делают свою работу», «Бедная женщина ((( Все только начинается, а медиков уже не хватает . Зато «бессмертные» пенсионеры продолжают бродить по улицам Киева», «Вы это фото показывайте тем дикарям, которые от обсервации отказываются.», – пишут в сети пользователи.

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