Во вторник, последний день марта, Киев замело снегом

В Киеве пошел снег в середине весны. Утро карантинной столицы многие жители встретили, наблюдая за погодной аномалией с балконов и окон своих квартир. Многие опубликовали фото и видео в сети, пишет Politeka.

Снег пошел в Киеве 31 марта около 8 утра в районе ВДНГ. Лесной массив стало засыпать чуть позже, около девяти.

После снегопада, который закончился весьма быстро, в Киеве вышло солнце из-за туч.

Остается лишь надеяться, что абрикосы в этом году, которые цветут уже вовсю, не перемерзнут. Хотя, по самым пессимистическим прогнозам, увидеть мы их сможем только с балконов.

"31 марта как бы. Лесной массив. Сидим на изоляции, снежколепки уже попрятали, точней не доставали", – отметила под видео со снегом киевлянка в фейсбуке.

31 марта как бы. Лесной массив. Сидим на изоляции, снежколепки уже попрятали, точней не доставали Gepostet von Світлана Мащенко am Montag, 30. März 2020

Напомним, что в сети показали настоящих «героев нашего времени» – врачей со шрамами от масок, которые спасают жизни больных коронавирусом. Фото своей коллеги в инфекционном отделении показал врач киевской больницы Владимир Лиходиевский.

«А это – шрамы от маски в моей реанимационной медсестры, которая работает сегодня одна. Работа в условиях ограниченных ресурсов. Но самый страшный дефицит у нас – это не дефицит масок, а дефицит персонала», – многозначительно заметил Лиходеевский.

В комментариях украинцы и благодарят спасительницу, и хвалят, некоторые сетуют на то, что пенсионеры не сидят дома.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.