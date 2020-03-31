Во вторник, последний день марта, Киев замело снегом
В Киеве пошел снег в середине весны. Утро карантинной столицы многие жители встретили, наблюдая за погодной аномалией с балконов и окон своих квартир. Многие опубликовали фото и видео в сети, пишет Politeka.
Снег пошел в Киеве 31 марта около 8 утра в районе ВДНГ. Лесной массив стало засыпать чуть позже, около девяти.
После снегопада, который закончился весьма быстро, в Киеве вышло солнце из-за туч.
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Остается лишь надеяться, что абрикосы в этом году, которые цветут уже вовсю, не перемерзнут. Хотя, по самым пессимистическим прогнозам, увидеть мы их сможем только с балконов.
"31 марта как бы. Лесной массив. Сидим на изоляции, снежколепки уже попрятали, точней не доставали", – отметила под видео со снегом киевлянка в фейсбуке.
Напомним, что в сети показали настоящих «героев нашего времени» – врачей со шрамами от масок, которые спасают жизни больных коронавирусом. Фото своей коллеги в инфекционном отделении показал врач киевской больницы Владимир Лиходиевский.
«А это – шрамы от маски в моей реанимационной медсестры, которая работает сегодня одна. Работа в условиях ограниченных ресурсов. Но самый страшный дефицит у нас – это не дефицит масок, а дефицит персонала», – многозначительно заметил Лиходеевский.
В комментариях украинцы и благодарят спасительницу, и хвалят, некоторые сетуют на то, что пенсионеры не сидят дома.
Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".
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