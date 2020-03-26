На Киевщине задержали несовершеннолетних воров

Два подростка решили нажиться на воровстве в селе Карапиши в Киевской области. Местные жители пожаловались в полицию на несовершеннолетних злоумышленников, которые воровали имущество и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Несовершеннолетние занимались воровством из гаражных и подсобных помещений. Так, они смогли вывезти мопед, велосипед, болгарку, а также другое крали имущество.

Во время розыска полицейские установили личности, причастные к краже. Ими оказались двое местных подростков 12 и 15 лет. Во время обыска 15-летнего парня полиция изъяла краденые вещи и четыре гранаты. Как пояснил парень правоохранителям, боеприпасы он похитил. Сейчас полиция устанавливает, у кого были похищены боеприпасы. После проведения товароведческой экспертизы похищенное имущество будет возвращено владельцам.

По фактам краж возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается с дальнейшей возможностью открытия новых статей, ведь местные жители укрывали грабителей.

Напомним, что в Киеве активизировались домушники на время карантина. Из-за нехватки работы в карантинное время, домушники идут на рист. Так, в Киеве задержали с поличным квартирного вора. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook.

«Во время карантина всем тяжело, а особенно домушникам! Но публикация не о сострадании к этой прослойке беззакония, о их острой нехватке денег, которая толкает их на риск. Данного персонажа словили при попытке открыть дверь и передали сотрудникам полиции 23 марта. Сегодня же этот «бедолага» опять замечен на улице. Интересно почему отпустили ? А, ну да, нет состава преступления. Класс», – рассказала автор публикации киевлянка Яна Конотовская.

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