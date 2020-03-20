Власти столицы приняли решение о введении чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19

Как заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, в настоящее время документы проходят юридические процедуры.

Также он добавил, несмотря на это, меры, связанные с ЧС, уже начали внедряться.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

 

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