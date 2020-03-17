В Киеве полиция отобрала у 25-летней матери двух маленьких детей, которые устроили несколько дней назад пожар

Пожар произошел 13 марта на улице Борщаговской в Киеве во время того, как двое детей остались дома из-за карантина без присмотра. Они играли с огнем и случайно подожгли квартиру, после чего побежали к соседям звать на помощь. Соседи вызвали спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

В ходе расследования оказалось, что мать оставляет малышей одних не впервые. Последний раз завершился пожаром из-за того, что дети взяли в руки зажигалку.

Дети остались живы и почти невредимы, однако их мать вызвала подозрения у ювенальной превенции Киева.

По состоянию на сейчас дети 2014 и 2018 рождении изъяты из семьи на неопределенное время. Они доставлены в детскую больницу, где будут проведены обследования состояния здоровья, а на мать составили протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с ней профилактическую беседу.

Мы писали, что в Киеве пожар устроили маленькие дети, которых оставили родители без присмотра. Двое малолетних детей остались дома без присмотра и устроили пожар на Шулявке.

О пожаре в высотке на улице Борщаговской сообщил местный житель. Двое соседских маленьких ребенка выбежали из квартиры и попросили помощи у соседа.

Инцидент случился около 9 часов утра. Загорелась многоэтажка на улице Борщаговской. С одной из квартир валил густой черный дым. Когда на место прибыли спасатели, то началась эвакуация жителей дома. Так, возгорание произошло, когда двое детей: 2-летняя девочка и 6-летний мальчик остались дома без присмотра взрослых. Скорей всего, ЧП произошло в результате неосторожного обращения огнем.

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