В многоэтажке в Киеве произошел пожар из-за детей

Пожар устроили маленькие дети, которых оставили родители без присмотра

Двое малолетних детей остались дома без присмотра и устроили пожар на Шулявке. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, а также в социальной сети в паблике «Киев Оперативный», сообщает Politeka.net.

О пожаре в высотке на улице Борщаговской сообщил местный житель. Двое соседских маленьких ребенка выбежали из квартиры и попросили помощи у соседа.

Инцидент случился около 9 часов утра. Загорелась многоэтажка на улице Борщаговской. С одной из квартир валил густой черный дым. Когда на место прибыли спасатели, то началась эвакуация жителей дома.

Так, возгорание произошло, когда двое детей: 2-летняя девочка и 6-летний мальчик остались дома без присмотра взрослых. Скорей всего, ЧП произошло в результате неосторожного обращения огнем.

К счастью, дети не пострадали. Врачи осмотрели детей, их состояние удовлетворительное и в госпитализации не возникло необходимости.

Напомним, что на проспекте Правды в Киеве случился пожар в многоэтажном доме.

«Прямо сейчас на проспекте Правды, 19/3, в многоквартирном доме пылает квартира на двенадцатом этаже», – сообщили очевидцы, которые опубликовали видео.

На место прибыли для ликвидации пожара 5 пожарных авто, информация о пострадавших устанавливается.

Прямо зараз на проспекті Правди, 19/3, у багатоквартирному будинку палає квартира на 12-ому поверсі. На місці вже 5 пожежних авто, інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 2. März 2020

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Появилась информация о том, где можно сделать тест на коронавирус в Киеве. Тест на заболевание можно пройти, если есть медицинские показания. В больницах экспресс-тесты делают бесплатно.

• Александровская клиническая больница г. Киева;

• Киевская городская клиническая больница № 4;

• Киевская городская клиническая больница № 9;

• Киевская городская детская клиническая больница № 1;

• Киевская городская детская клиническая больница № 2;

• Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

• Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

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