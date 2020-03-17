В Киеве задержали знаменитых воров-гастролеров, которые не давали покоя горожанам

Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook, а также опубликовали фото, передает Politeka.net.

Так, прославившихся многочисленными кражами грабителей задержали в подземном переходе во время попытки украсть телефон у киевлянки.

«Не может быть. Это же те, что постоянно воровали на Индустриальной. Немного не получилось на этот раз, что взяли их за пятую точку работники полиции. Те, находясь на лестнице подземного перехода, всей своей брагой окружили женщину 1990 года рождения и вытащили у нее из кармана iPhone 6S», – рассказали подробности в сети.

Всего задержали девятерых участников грабежа. Среди них жители Берегово:

1. Лакатош Алекс Павлович, 2001 года рождения.

2. Пава Алекс Янушевич, 2000 года рождения.

3. Габор Даниил Арпадович, 2004 года рождения.

4. Хорват Изабелла Иштванивна, 2001 года рождения.

5. Ворко Мелинда Валажевна, в 1988 году рождения

6. Габор Ёланна Робертовна, 1992 года

7. Товт Роза Бернантовна, 1996 года рождения

8. Габор Али Арпадович, 1992 года

9. Тейфель элек Элекович, 1989 года.

Киевляне надеются, что на этот раз они получат тюремное заключение, а не только админ штрафы (как было ранее).

«О , я её ручку в своем кармане ловила ,шоб ей пусто было всю жизнь», «Завтра будут на месте», «Всех бы закрыть, в том числе и вокзальных.», «У меня сегодня тоже украли кошелёк( обнаружила дома), мост Лепсе, может они, рядом была цыганка в маске.», «И никакой короновирус их не берет!!?», «Наконец-то полиция взялась за дело ! Надеюсь, посадят.», «Они могли быть выдающимися учеными, известными певцами и даже лауреатами Нобелевской премии, но так сложилась судьба, что они родились в Берегово», – отметили украинцы в комментариях.

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