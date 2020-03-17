На Киевщине разыскивают девушку с маленьким ребенком

Девушка с ребенком пропала в селе Белогородка в Киево-Святошинском районе Киевской области. Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook, а также показали фото пропавших и приметы, передает Politeka.net.

20-летняя Мария Коваленко и ее трехлетняя дочь Кира пропали без вести, когда ушли гулять.

Так, они вышли с дома 15 марта около 11:00 утра по ул. Киевская в селе Белгородка, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 160 см, худощае телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы крашеные, русые, длиной до плеч.

Была одета в светлую куртка, голубые джинсы, черные кроссовки.

Приметы маленькой Киры: рост 100 см, худощавая, лицо овальное, глаза карие, волосы светло-русые.

Была одета в розовую шапку, фиолетовый зимний комбинезон с розовыми вставками, а также розовые ботинки.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения указанных лиц, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, что в Киеве разыскивают пропавшего ребенка. В Киеве разыскивается несовершеннолетний Семенов Сергей Владимирович. Мальчик 2006 года рождения.

ПРИМЕТЫ: на вид лет 13, рост 160 см, волосы русые, короткие, худощавого телосложения.

ОДЕТ: куртка темного цвета, серая шапка в белую полосу, спортивные черные брюки, темные кроссовки.

При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка звонить «102».

Также мы писали, что под Киевом без вести пропал ребенок. В городе Ирпень в Киевской области пропал несовершеннолетний Зинченко Владислав. Парню всего 17 лет. Он исчез 14 марта около 15:00, когда оставил место своего проживания по ул. Севериновская, 158, г. Ирпень.

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