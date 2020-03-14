В Киеве 14 марта, в субботу, бушует шквальный ветер, который оказался сильнее, чем ожидалось

В сети появилось видео, как столичный субботний ветер колышет строительную люльку. На кадрах заметно, как она облетает здание и врезается в стену с окном. Неизвестно, были ли на этот момент в ней люди. Об этом пишет Politela.

Появилась дополнительно информация, что в субботу, 14 марта, в Киеве в обед пошел снег. На тот момент в столице было около шести градусов тепла. Он прошел в разных районах, но быстро прекратился.

Погода удивила местных жителей. Некоторые даже подумали, что идет град, но оказалось все иначе.

В столице остается ясной погода на конец дня. Температура может опуститься до одного градуса тепла.

В ближайшие дни синоптики обещают в Киеве похолодание. Ночью возможны заморозки до четырех градусов. На протяжении воскресенья ожидается до пяти градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что в столице температура воздуха прогрелась до невероятной отметки.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве был температурный рекорд.

Так, среднесуточная температура воздуха превысила значения всех лет в истории наблюдения.

Ранее еще 12 марта температурный рекорд был зафиксирован еще в 1915 году, тогда температура воздуха составляла + 9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

"Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 ° С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован 2008 года, на 1,3 ° С. Это уже 9 температурных рекордов в столице, зафиксированных с начала нынешнего марта ", – сказали в Центральной геофизической обсерватории.

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