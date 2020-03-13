В Киеве предлагают бесплатно пройти проверку на коронавирус

Появилась информация о том, где можно сделать тест на коронавирус в Киеве. Тест на заболевание можно пройти, если есть медицинские показания. В больницах экспресс-тесты делают бесплатно. Об этом написал телеграм-канал Kyiv LIVE, сообщает Politeka.net.

• Александровская клиническая больница г. Киева;

• Киевская городская клиническая больница № 4;

• Киевская городская клиническая больница № 9;

• Киевская городская детская клиническая больница № 1;

• Киевская городская детская клиническая больница № 2;

• Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

• Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Напомним, что приостанавливают движение транспорта и закрывают все рынки в городе Радомышль Житомирской, где зафиксировали случай заражения коронавирусом. Подробности озвучил председатель Радомышльской ОГА Виктор Пулковский.

Отмечается, что по Радомышльской территориальной общине Радомышльским городским головой принято распоряжение об ограничительных мерах в связи с распространением вирусной болезни.

Так, в связи с зарегистрированным случаем заражения в городе будет приостановлено движение транспорта, также временно приостановлена ​​работа всех рынков.

«Принято введение чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города", - заявил Пулковский.

Он отметил, что всего в городе два главных направления - до магистрали "Киев - Чоп" и в Малин - на этих постах будут стоять полицейские с контролем людей с температурой.

В Житомирской области изолировали 22 человека. Они контактировали с пожилой женщиной из Радомышля, у которой обнаружили коронавирус.

Как рассказал Пулковский в комментарии "Громадському", люди согласились на самоизоляцию добровольно.

Заметим, что еще два человека, которые контактировали с больной, являются жителями Киева. Поэтому их изолировали в столице. Также с ними провели беседу и их контакты сейчас прорабатывают.

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