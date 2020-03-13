В Киеве женщина с ребенком украли самокат

Неизвестная парочка забрали самокат у ребенка и увезли. Инцидент произошел прямо в магазине. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«У моего малыша, который пошёл с бабушкой в «Novus» на Кавалеридзе 1, женщина с видео со своим ребёнком украла наш самокат», – отметили в сети пострадавшие от рук воровки.

В комментариях многие начали сетовать на кражи, которые в последнее время участились в столице.

«А с виду так прилично выглядит. Пихнула сыночку тот самокат и бегом! Вот так, сыночек, нужно воровать! Учись! Надеюсь ее узнают по ее такому яркому наряду и опозорят!», «Очень жаль, что это не единичные случаи, когда родители учат воровать детей. когда напротив дома оставила толокар, повела сына в туалет, и вот ... исчез! Из окна кричит сосед, показал направление, куда понесли. Я бегом сына на руки и галопом. Догнала я их и удивилась: отец, мать, сын лет 3-4 в моей машинке едет и ребенок в колясочке !!!!», «Воровать детские вещи, при этом использовать ребенка, это полное дно», – отметили в сети пользователи.

12.03.2020 у моего малыша, который пошёл с бабушкой в #Novus на Кавалеридзе 1, женщина с видео со своим ребёнком украла наш самокат. Если вы владеете информацией о данной женщине, напишите нам пожалуйста в ЛС. Спасибо Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 12. März 2020

Отметим, что похожий случай уже случался в Киеве. Тогда неизвестная женщина ограбила ребенка прямо возле детского магазина "Захарчик" по ул. Княжий Затон, 11 в Киеве.

Инцидент случился после полудня, около 13:05.

«Сегодня жена с ребенком зашла в детский магазин "Захарчик" (по ул. Княжий Затон, 11) в районе 13:05. Возле входа в магазин оставили детский самокат "Micro" оранжевого цвета. Подошла бабушка с ребенком, примерно 2-3 лет. По указанию бабушки, ребенок взял самокат и начал кататься пару минут. Бабушка оглянулась нет ли никого и спокойно с ребенком укатила самокат», – рассказали в сети подробности ограбления.

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