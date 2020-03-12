Только один тест оказался положительным

В Киеве проверили уже 46 подозрений на коронавирус

В Центре общественного здоровья Украины с начала года до 12 марта получено 46 подозрений о коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сказано в данных Минздрава.

Так, из всех проверенных подозрений украинцев на коронавирус, только один случай подтвержден.

Этот единственный случай коронавируса в Украине зарегистрировали еще 3 марта. Остальные 45 проверенных подозрений – отрицательные.

"С начала года по состоянию на 11:00 12 марта Центром общественного здоровья Украины получено 46 подозрений о COVID-19. Сейчас все образцы исследованы: 1 подтвержден (3 марта) и 45 отрицательных", – рассказали в Центер.

Отметим, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины получила официальных отчет из лаборатории ВОЗ в Лондоне, что подтверждает результаты исследований, полученные в украинской лаборатории.

"Передача первых 5 положительных и 10 отрицательных результатов на COVID-19 в лабораторию ВОЗ является обязательным для всех стран-членов Всемирной организации здравоохранения", – заявили в лаборатории.

Напомним, что в Киеве приземлился самолет, на котором зарегистрировали похожие симптомы на коронавирус. В международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с пассажиром, у которого подозревают коронавирус.

По состоянию на 13:30 на аэродроме приземлился самолет рейса "Дубай- Киев" №727, в котором находится пассажир с подозрительными симптомами.

На место в срочном порядке прибыли медики.

Сейчас пассажиров из самолета не выпускают.

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«Согласно нашему выводу, Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», - говорится в сообщении.

При этом в ВОЗ уточнили, что статус пандемии не меняет их прогноза относительно опасности нового штамма коронавируса. Также это не освобождает власти стран от обязанностей противодействовать болезни.

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