В Киеве полиция задержала блогера, который пробежался по крыше патрульного авто

Молодой парень решил собрать побольше «лайков» и решился на отважный шаг. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, киевлянин в желтом спортивном костюме пробежался по крыше полицейской машины и побежал дальше, не останавливаясь, что попало на камеру наблюдающего.

Полицейские выбежали из авто и начали преследование.

UPD: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2532/ 🤷🏻‍♂️ Ще один недоблогер вирішив хайпанути на тому, що пробігся по тачці поліції... Київ, Інститутська Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Неадеквата задержали уже через несколько часов и сняли крупным планом сами полицейские.

Он кричал полицейским в ответ, когда его тащили в машину: «Не дави так сильно! Динамо Киев – самый сильный!».

Реакций в сети он собрал действительно много, о чем свидетельствуют комментарии в паблике.

«Жертва ютуба и инстаграма. Да спасет Господь его больную душу)) пацан просто к успеху идет как может, шоб за 200 бачей не х**ить. Но я б его с моста в Днепр бы выкинул в наручниках будь моя воля конечно. Шоб не мучался😊», «Между прочим, полицейскую машину, по которой этот придурок бегал, купили за счет и моих налогов тоже. Поэтому, если этот мешок с навозом случайно уронили бы пару раз, я думаю, что это не было бы грехом», «Уже вроде и немало лет этому старому полену на лбу два подстаканника облысели, вроде бы уже должен быть разум, включает дурака про Динамо, как по мне - ему шокером в шею нехватает, Динамо он *лять ещё ту приплетает», «первый больной коронавирус в Киеве. Температура у него аж зашкаливает», «Чёрная мамба из Kill Bill уже не та», – написали пользователи сети под видео.

Обережно! Нецензурна лайка Все таки копам вдалося впіймати недоблогєра, який пробігся по патрульній машині (раніше ми про це писали: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2529/amp/ ) Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

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