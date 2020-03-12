В городе Бровары в Киевской области пропал ребенок
16-летний Валерий Макарчук в 07:10 11 марта ушел из дома по адресу ул. Оболонская, 52/1 в Броварах и до сих пор не вернулся. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.
Может находиться в г. Киеве или в пгт Козелец Черниговской области.
ПРИМЕТЫ: на вид 16 лет, рост 168 см, худой, короткие волосы темно-коричневого цвета, глаза зелено-карие, на лице шрамы от прыщей.
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ОДЕТ: куртка черно-серого цвета с капюшоном, брюки спортивные черного цвета с рисунком в части голени в виде крестов белого цвета, кофта бледно-зеленая, ботинки черные кожаные. С собой имеет рюкзак черного цвета с зелеными полосами.
Тем, кто увидит мальчика, просьба звонить по горячей линии 102.
Напомним, что в Киеве разыскивается несовершеннолетний Семенов Сергей Владимирович. Мальчик 2006 года рождения. ПРИМЕТЫ: на вид лет 13, рост 160 см, волосы русые, короткие, худощавого телосложения.
ОДЕТ: куртка темного цвета, серая шапка в белую полосу, спортивные черные брюки, темные кроссовки.
При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка звонить «102».
Также мы писали, что найден пропавший ребенок на Киевщине. В столице полицейские разыскали 13-летнего Николая Берегового, который накануне с товарищем сбежал из реабилитационного центра под Киевом.
Отметим, что Николай Береговой 9 марта около 15:30 самовольно ушел из спецучреждения в селе Копылов, ул. Макаровская.
"Работники Макаровского отделения полиции разыскали одного из подростков, который накануне самовольно покинул территорию Центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного в селе Копылов. Поиски его старшего приятеля продолжаются", – объяснили полицейские.
Колю обнаружили в Киеве и вернули в соццентр.
С ребенком провели профилактические беседы, чтобы предотвратить подобные поступкам в дальнейшем.
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