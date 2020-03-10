В сети показали Киев времен Тараса Шевченка

Акварели известного украинца показали в паблике «Клуб коренного киевлянина» в Facebook, сообщает Politeka.net.

На рисунках великого Кобзаря можно увидеть Михайловский собор, церковь святого Николая на Аскольдовой могиле, Киево-Печерскую лавру и другие знаковые места столицы.

Киевляне сразу же начали восхищаться мастерством художника Шевченко в комментариях: «Игра света и тени невероятная!», «Классический пример построения перспективы. Может служить учебным пособием в Академии художеств.», «Всехсвятская церковь и экономические ворота Лавры».

Напомним, что 10 марта стал одним из трагических дней для киевских ценителей литературы. В этот день 1940 года умер один из лучших писателей ХХ столетия и один из самых знаменитых киевлян за всю историю города Михаил Булгаков.

Булгаков родился в Киеве и провел в нем большую часть жизни. Киев стал местом действия лучших произведений писателя - "Белая гвардия" и "Дни Турбиных".

В сети предложили посмотреть, каким был Киев времен Булгакова.

Напомним, что в Киеве образовалась свалка цветов мимозы. После праздника 8 марта в столице образовалась целая цветочная свалка мимозы. По словам одной киевлянки, огромную кучу нераспроданных веток мимозы продавцы свалили горой на Троещине около овощного рынка.

Напомним, ЧП в киевском ТРЦ, людей экстренно эвакуируют: кадры происходящего

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