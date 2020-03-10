На Отрадном в Киеве местные жители заметили хищников

В жилом массиве местные жители заметили хищную птицу – филина. Фотографии пернатого опубликовала местная жительница Светлана в паблике "Мій Відрадний", сообщает Politeka.net.

Она обнаружила филина среди веток на дереве около парка.

«"Мудрые птицы" Отрадного.», – подписали фото.

В комментариях многие киевляне начали восхищаться увиденным.

«Класс! Никогда не видела», «Класс, последний раз видела свободную сову еще в школьном возрасте! Это круто, когда такие красавицы попадаются на глаза))))», «Какие обаяшки», «Вау,сова поселилась у вас... Какая прелесть😻», «Филин же? хищник. Значит где-то рядом есть мыши», «Светлана, это в отрадном парке?», «Я летом на В. Гавела их каждую ночь слышу. Они у нас селятся уже несколько лет подряд», «По фото больше всего похожа на ушастую сову.», – отметили пользователи сети под фото.

Напомним, что на Киевщине пропал ребеной. 13-летний мальчик пропал в селе Копылов, в Макаровском районе Киевской области.

Пропал воспитанник Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей.

Николай Береговой 09 марта около 15:30 самовольно ушел из спецучреждения в селе Копылов, ул. Макаровская, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Может находиться с другим воспитанником учреждения, несовершеннолетним Симоненко Никитой, 16 лет.

Приметы Коли: на вид 13 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темные, короткие.

Был одет в красную куртку, темные брюки и черные кроссовки.

При наличии любой информации о возможном места нахождения парня, просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, что в Киеве разыскивают бабушку-вора, которая обокрала ребенка.

Инцидент случился после полудня, около 13:05.

«Сегодня жена с ребенком зашла в детский магазин "Захарчик" (по ул. Княжий Затон, 11) в районе 13:05. Возле входа в магазин оставили детский самокат "Micro" оранжевого цвета. Подошла бабушка с ребенком, примерно 2-3 лет. По указанию бабушки, ребенок взял самокат и начал кататься пару минут. Бабушка оглянулась нет ли никого и спокойно с ребенком укатила самокат», – рассказали в сети подробности ограбления.

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