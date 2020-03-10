На Киевщине пропал ребенок
13 летний мальчик пропал в селе Копылов, в Макаровском районе Киевской области. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.
Пропал воспитанник Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей.
Николай Береговой 09 марта около 15:30 самовольно ушел из спецучреждения в селе Копылов, ул. Макаровская, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
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Может находиться с другим воспитанником учреждения, несовершеннолетним Симоненко Никитой, 16 лет.
Приметы Коли: на вид 13 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темные, короткие.
Был одет в красную куртку, темные брюки и черные кроссовки.
При наличии любой информации о возможном места нахождения парня, просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".
Напомним, что в Киеве разыскивают бабушку-вора, которая обокрала ребенка.
Неизвестная женщина ограбила ребенка прямо возле детского магазина "Захарчик" по ул. Княжий Затон, 11 в Киеве.
Инцидент случился после полудня, около 13:05.«Сегодня жена с ребенком зашла в детский магазин "Захарчик" (по ул. Княжий Затон, 11) в районе 13:05. Возле входа в магазин оставили детский самокат "Micro" оранжевого цвета. Подошла бабушка с ребенком, примерно 2-3 лет. По указанию бабушки, ребенок взял самокат и начал кататься пару минут. Бабушка оглянулась нет ли никого и спокойно с ребенком укатила самокат», – рассказали в сети подробности ограбления.
Так, было отмечено, что женщина попала на камеры наблюдения магазина. Теперь ее по фото просят горожан опознать ее.
«Камеры в парикмахерской, что рядом, зафиксировали ее. Сын очень расстроен из-за украденного самоката. Может кто-то узнает даму по фото», – добавил папа пострадавшего ребенка, который остался без самоката.
В комментариях киевляне не могли сдержаться и начали обсуждать циничное ограбление маленького мальчика.
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