Возможно, он ушел не один

На Киевщине пропал ребенок

13 летний мальчик пропал в селе Копылов, в Макаровском районе Киевской области. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

Пропал воспитанник Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей.

Николай Береговой 09 марта около 15:30 самовольно ушел из спецучреждения в селе Копылов, ул. Макаровская, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Может находиться с другим воспитанником учреждения, несовершеннолетним Симоненко Никитой, 16 лет.

Приметы Коли: на вид 13 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темные, короткие.

Был одет в красную куртку, темные брюки и черные кроссовки.

При наличии любой информации о возможном места нахождения парня, просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, что в Киеве разыскивают бабушку-вора, которая обокрала ребенка.

Неизвестная женщина ограбила ребенка прямо возле детского магазина "Захарчик" по ул. Княжий Затон, 11 в Киеве.

Инцидент случился после полудня, около 13:05.«Сегодня жена с ребенком зашла в детский магазин "Захарчик" (по ул. Княжий Затон, 11) в районе 13:05. Возле входа в магазин оставили детский самокат "Micro" оранжевого цвета. Подошла бабушка с ребенком, примерно 2-3 лет. По указанию бабушки, ребенок взял самокат и начал кататься пару минут. Бабушка оглянулась нет ли никого и спокойно с ребенком укатила самокат», – рассказали в сети подробности ограбления.

Так, было отмечено, что женщина попала на камеры наблюдения магазина. Теперь ее по фото просят горожан опознать ее.

«Камеры в парикмахерской, что рядом, зафиксировали ее. Сын очень расстроен из-за украденного самоката. Может кто-то узнает даму по фото», – добавил папа пострадавшего ребенка, который остался без самоката.

В комментариях киевляне не могли сдержаться и начали обсуждать циничное ограбление маленького мальчика.

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