В Вышгороде и Вышгородском районе Киевской области с 3 марта решили отключить теплоснабжение
Отлючать отопление местным жителям будут временно, только на дневное время. Об этом сообщила пресс-служба Вышгородского районного совета Киевской области, сообщает Politeka.net.
«Вышгородское районное коммунальное предприятие "Вишгородтепломережа" сообщает о том, что теплоснабжение жилых домов г.. Вышгорода и Вышгородского района с 3 марта 2020 будет временно ограниченным с 9:00 до 17:00, в связи с повышением температуры воздуха и с целью экономии энергетических ресурсов», – отметили в пресс-службе.
Напомним, что киевляне остались без воды. 5 марта в Киеве произошел ряд аварий на сети холодного водоснабжения.
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Ремонтные бригады уже работают над локализацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
По состоянию на утро 5 марта воды нет по таким адресам:
ул. Якутская 8, 14
ул. Межевая, 22A
ул. Девятого Мая, 49
Кроме того, до 16:00 не включат холодное водоснабжение по адресам:
ул. Якутская 8, 14
ул. Петра Радченко, 1-17
ул. Девятого Мая, 49
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