В Вышгороде и Вышгородском районе Киевской области с 3 марта решили отключить теплоснабжение

Отлючать отопление местным жителям будут временно, только на дневное время. Об этом сообщила пресс-служба Вышгородского районного совета Киевской области, сообщает Politeka.net.

«Вышгородское районное коммунальное предприятие "Вишгородтепломережа" сообщает о том, что теплоснабжение жилых домов г.. Вышгорода и Вышгородского района с 3 марта 2020 будет временно ограниченным с 9:00 до 17:00, в связи с повышением температуры воздуха и с целью экономии энергетических ресурсов», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что киевляне остались без воды. 5 марта в Киеве произошел ряд аварий на сети холодного водоснабжения.

Ремонтные бригады уже работают над локализацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

По состоянию на утро 5 марта воды нет по таким адресам:

ул. Якутская 8, 14

ул. Межевая, 22A

ул. Девятого Мая, 49

Кроме того, до 16:00 не включат холодное водоснабжение по адресам:

ул. Якутская 8, 14

ул. Петра Радченко, 1-17

ул. Девятого Мая, 49

Также мы писали, что в Киеве строители во время работ проломили потолок соседям. На крыше дома на улице Антоновича, 17а надстроили над домом мансарду еще в 20-м веке, а над ней достроили еще один этаж.

Во время работ строители пробили потолок соседям снизу, и те были вынуждены уехать на время судебных процессов.

На одном из видео, снятых из квартиры снизу, видно дыру в потолке, сквозь которую летят искры от сварочного аппарата. В доме также появились трещины.

Интересно, что это произошло недалеко от скандальной надстройки на улице Саксаганского. Комунальщики уже демонтируют ее.

Gepostet von Yurii Khorunzhyi am Donnerstag, 27. Februar 2020

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