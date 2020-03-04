В Деснянском районе Киева задержали троих квартирных грабителей

Подозреваемых задержали около 19:00. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Задержание произошло на пересечении улица Шолом-Алейхема и Братиславской, в момент, когда подозреваемые остановились на светофоре. Они только отъехали от дома на 100 метров, где произошла квартирная кража. Правоохранители были не многословны, однако при задержанных были изъяты вещественные доказательства в виде украденного имущества.

При этом задержанные утверждали, что понятия не имеют, почему они оказались в наручниках.

В комментариях киевляне удивились произошедшему.

«Удивительно, сколько знакомых обворовали и никаких следствий, видимо какая-то акция», – отметили в сети.

На Юности задержали группу квартирных воров Gepostet von Информатор Киев am Dienstag, 3. März 2020

Напомним, что мы писали, что 2 марта по центру Киева м. Майдан ходили двое по подъездам с отмычками и вскрывали двери местных жителей.

«Мне почти вскрыли в 16.20. Я не дала попасть в квартиру спугнув, работали длинной как спица отмычкой, убегали с инструментами в руках. Парни 25-30 лет, фото не успела сделать. При чем посмотрела вчера видео в интернете, там мастер по ремонту новой отмычкой замки типа моего (с другой стороны поворачивается защелка) вскрывали за минуту», – рассказывает очевидица.

Она отметила, что неизвестные убежали в направлении Малой Житомирской.

«Полицию вызывать не вижу смысла - они не приедут...», – добавила она.

В комментариях пользователи сети не на шутку переполошились.

«Мой вам совет - вооружайтесь. В следующий раз в такой ситуации тихо берете оружие, садитесь напротив двери так чтоб вас не было видно, проверяете наличие патронов в обойме, снимаете с предохранителя и спокойно ждете, пока переступят порог...», «дурной совет, один так стрелок бегал по судам несколько лет, в итоге, получил срок», «есть конечно вариант вызвать полицию - как по мне сомнительный... или действовать согласно закону о защите своего жилья - повторюсь - как по мне еще сомнительнее, ибо он больше работает на преступников чем на граждан...», – рассуждают в сети.

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