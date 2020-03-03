Одного из рыбаков, которые загадочно исчезли в Киевском море, нашли мертвым

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отметим, что рыбаки 28 февраля отправились на лодке "Прогресс" в воды Киевского моря, а в последний раз выходили на связь еще 29 февраля. Патрули на вертолетах уже несколько дней ищут пропавших.

Так, утром 3 марта вертолет обнаружил тело одного из рыбаков в воде.

"Сегодня в 12:00 вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде было обнаружено тело одного из рыбаков. Продолжаются поиски второго мужчины", – рассказали в полиции.

Всего в поисковой операции задействованы 55 человек и 11 единиц техники, из них от ДСНС - 14 человек и 5 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.

В сети пользователи отметили, что якобы нашли не того рыбака: «Для чего публиковать непроверенную информацию, нашли совершенно другого человека», а также: «человек, которого нашли не имеет никакого отношения к пропавших рыбаков, это читают родные и знакомые пропавших людей, информацию нужно проверять прежде чем публиковать».

Напомним, в селе Страхолесье, что на Иванковщине, двое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку. Так, одним из без вести пропавших является Кривда Сергей Васильевич 1960 года рождения. С ним также пропал Мацола Виталий 1963 года рождения. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Еще двое суток назад рыбаки сообщили по телефону, что двигатель вышел из строя, и они планируют на ночлег остановиться на одной из баз в Козелецком районе, Черниговской области. Однако после этого вестей от них не было.

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