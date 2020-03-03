2 марта по центру Киева м. Майдан ходили двое по подъездам с отмычками и вскрывали двери местных жителей

Об этом рассказала в Facebook киевлянка Ксения Павловна, сообщает Politeka.net.

«Мне почти вскрыли в 16.20. Я не дала попасть в квартиру спугнув, работали длинной как спица отмычкой, убегали с инструментами в руках. Парни 25-30 лет, фото не успела сделать. При чем посмотрела вчера видео в интернете, там мастер по ремонту новой отмычкой замки типа моего (с другой стороны поворачивается защелка) вскрывали за минуту», – рассказывает очевидица.

Она отметила, что неизвестные убежали в направлении Малой Житомирской.

«Полицию вызывать не вижу смысла - они не приедут...», – добавила она.

В комментариях пользователи сети не на шутку переполошились.

«Замок какой стоит? Лезли 100% в двери с слабыми замками типа цилиндров без брони или крестовидный. Если знают, что лежит что то то не остановят любые замки это понятно, но если видят что замок слабый то мимо грех пройти. Судя по вашему случаю вскрывали все подряд авось прокатит где-то. Ставьте охрану, вешайте камеру, договаривайтесь с соседями устанавливайте предбанник перед дверью из решёток чтоб было видно, что происходит внутри + камера.», «Мой вам совет - вооружайтесь. В следующий раз в такой ситуации тихо берете оружие, садитесь напротив двери так чтоб вас не было видно, проверяете наличие патронов в обойме, снимаете с предохранителя и спокойно ждете, пока переступят порог...», «дурной совет, один так стрелок бегал по судам несколько лет, в итоге, получил срок», «есть конечно вариант вызвать полицию - как по мне сомнительный... или действовать согласно закону о защите своего жилья - повторюсь - как по мне еще сомнительнее, ибо он больше работает на преступников чем на граждан...», – рассуждают в сети.

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