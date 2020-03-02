Инцидент произошел в понедельник, 2 марта, в Печерском районе Киева напротив Центральной избирательной комиссии

Как передает Politeka.net со ссылкой на популярный Телеграм-канал "Ху*вый Киев", несовершеннолетние ребята устроили потасовку, угрожая сверстнику ножом. В ситуацию вмешались случайные прохожие, однако разъяренные хулиганы перекинулись на них.

"Когда к ним подошли они, ни разу не растерявшись, пообещали отх**рить любого, кто им помешает, - говорится в сообщении. - С одной стороны смешно, когда 13-тилетняя "шавка" угрожает взрослому мужику, а с другой - эта мразь через пару лет подрастет и прирежет кого-то в переулке".

Примечательно, что больше всего угрожал и лез в драку едва ли не самый низкий и худой из дебоширов.

"Ты меня знаешь? Ты знаешь, кто я? Дам я тебе в бороду, ты упадешь, и что ты делать будешь? А если я конченный какой-то? Возьму сейчас нож, порежу...", - кричал школьник очевидцам, решившим вмешаться.

Последние, к слову, вызвали на место полицию. Когда речь зашла о правоохранителях, самый дерзкий хулиган вспомнил за своего отца, но так и не признался, кто же он.

Ранее мы сообщали, недавно по ул. Турчанинова в Белой Церкви Киевской области пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим.

"Полицейские, получив ориентировку на нарушителя, начали обследование прилегающей территории. Несколько минут и инспекторы обнаружили человека, подпадающего под приметы заявителя и имевшего при себе предмет, похожий на пистолет", – сообщили в полиции, добавив, что подозреваемый задержан.

Также на днях в столице произошел эпизод со стрельбой в спортзале на ул. Металлистов. В результате есть раненый.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другого. В ходе чего обидившийся достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Раненому сразу же оказали медпомощь на месте.

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