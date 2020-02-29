В Киеве в районе станции метро "Харьковская" произошел обвал моста



Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в социальных сетях.

"Обвал произошел на мосту возле парковки на Харьковской, по направлению к Борисполю. Посыпалась одна из опор. Движение частично ограничено. На месте происшествия работают коммунальные службы", - говорится в сообщении.

К счастью, во время обвала никто не пострадал, однако стоит отметить, что ежедневно по проспекту Бажана проезжают тысячи машин.



Ранее мы сообщали, что состояние Шулявского моста, который открыли 28 декабря, напугало киевлян.

Появились кадры с "досками", на которых держится мост.

Пост активно обсуждают, комментирующие уж было окрестили происходящее "зрадой", как появились специалисты, объяснившие, что доски нужны, пока застывает бетон, и их уберут через несколько недель. Так что, оказалось, "зрады" никакой нет, однако народ уже успел испугаться обвала моста.

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