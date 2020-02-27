В Киеве появятся специальные патрули, которые будут отслеживать и штрафовать нарушителей

В столице введут новые штрафы за продажу краснокнижных растений.

Такие санкции необходимы для того, чтобы сохранить уникальную фауну Украины, ведь многие недобросовестные торговцы ежегодно пытаются нажиться, срывая и продавая такие исчезающие цветущие растения как подснежники, первоцветы, сон-траву и другие.

В КГГА предупредили, что в столице будут работать специальные мобильные патрули по охране и сохранению раннецветущих растений, целью которых будет обнаружение точек продажи.

В список запрещенных к сбору и продаже растений попали:

подснежник обычный,

крокус,

тюльпан дубравный,

подснежник сибирский,

сон-трава,

горицвет весенний,

первоцвет мелкий,

шафран сетчатый и другие.

Украинцев призывают отказаться от покупки уникальных растений. Ведь покупка милого букетика неподалеку от станций метро или остановок наносит большой вред природе Украины. Один вырванный подснежник - это украденная жизнь у 45 ростков.

Законом предусмотрено за торговлю растениями из списка административное наказание на сумму от 1700 гривен до 3655 гривен.

Защитники природы советуют любоваться этими цветами в местах, где они ростут, но ни в коем случае не срывать их.

Напомним, что на Киевщине спасатели ликвидируют массовое возгорание. Из-за нехарактерной для зимы аномальных теплых температур воздуха в Киеве за последний месяц значительно вырос показатель частоты пожаров в экосистемах. Чаще всего возгорание происходит в траве, камышах, сухостое, мусоре и торфе. За последние сутки на территории Киевской области было зафиксировано 42 пожара в экосистемах, 29 пожаров были зарегистрированы в травяном настиле, 1 – в торфе, также 4 раза горел мусор.

Напомним, погода приготовила новое испытание киевлянам: объявлен повышенный уровень опасности.

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