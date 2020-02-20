Киевлян предупреждают об опасности на дорогах

В ночь на 21 февраля и утром в Киеве будет держаться густой туман, который ограничит видимость на дорогах. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Видимость на дорогах будет снижена до 200-500 метров.

В связи с погодными условиями в Киеве объявлен повышенный, желтый уровень опасности.

Так, столичным водителям во время сильного тумана советуют придерживаться скоростных ограничений на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Не стоит забывать и о противотуманных фарах и ближнем свете. Во время остановок нужно обязательно включать аварийку.

Напомним, что в Киеве неизвестные украли телефон с прилавка магазина в ТРЦ.

«Запомните эти лица. Сегодня эти двое, работая в паре, украли с прилавка мобильный телефон продавца в одном из магазинов в ТРЦ Dream Town 1. Будьте внимательны, не оставляйте свои вещи без присмотра», – отметили в сети.

Запомните эти лица Сегодня эти двое, работая в паре, украли с прилавка мобильный телефон продавца в одном из магазинов в ТРЦ Dream Town 1 Будьте внимательны, не оставляйте свои вещи без присмотра Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 19. Februar 2020

Также мы писали, что киевлян предупредили о крупных штрафах за покупку и продажу подснежников. Жителей Киева и области предупредили, что за незаконное приобретение и продажу растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрены штрафы. Суммы штрафов за торговлю первоцветами составляет от 1 700 до 3 655 грн.

Продавать и покупать нельзя будет не только подснежники, но и крокусы, шафран, сон-траву, а также все остальные первоцветы, которые есть на страницах Красной книги.

Охраняемые законом цветы нельзя покупать в метро или на остановках транспорта, ведь это только усугубляет ситуацию с уничтожением этих цветов.

Ботаники и защитники природы советуют любоваться этими цветами в местах, где они ростут, но ни в коем случае не срывать их.

Напомним, мы писали, что на Киевщине спасатели ликвидируют массовое возгорание. Из-за нехарактерной для зимы аномальных теплых температур воздуха в Киеве за последний месяц значительно вырос показатель частоты пожаров в экосистемах. Чаще всего возгорание происходит в траве, камышах, сухостое, мусоре и торфе. За последние сутки на территории Киевской области было зафиксировано 42 пожара в экосистемах, 29 пожаров были зарегистрированы в травяном настиле, 1 – в торфе, также 4 раза горел мусор.

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