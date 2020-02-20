Киевлян предупредили о крупных штрафах за покупку и продажу подснежников

Жителей Киева и области предупредили, что за незаконное приобретение и продажу растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрены штрафы. Суммы штрафов за торговлю первоцветами составляет от 1 700 до 3 655 грн. Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Продавать и покупать нельзя будет не только подснежники, но и крокусы, шафран, сон-траву, а также все остальные первоцветы, которые есть на страницах Красной книги.

Охраняемые законом цветы нельзя покупать в метро или на остановках транспорта, ведь это только усугубляет ситуацию с уничтожением этих цветов.

Ботаники и защитники природы советуют любоваться этими цветами в местах, где они ростут, но ни в коем случае не срывать их.

Напомним, что на Киевщине спасатели ликвидируют массовое возгорание. Из-за нехарактерной для зимы аномальных теплых температур воздуха в Киеве за последний месяц значительно вырос показатель частоты пожаров в экосистемах. Чаще всего возгорание происходит в траве, камышах, сухостое, мусоре и торфе. За последние сутки на территории Киевской области было зафиксировано 42 пожара в экосистемах, 29 пожаров были зарегистрированы в травяном настиле, 1 – в торфе, также 4 раза горел мусор.

Спасатели Бориспольского, Бородянского, Яготинского, Тетиевского, Барышевского и Киево-Святошинского районов 19 февраля неоднократно привлекались к тушению пожаров.

Также мы писали, что на улице Жолудева в Киеве в конце января коммунальные службы снесли киоски, которые оказались незаконными. Мусор остался. Об этом рассказали местные жители Борщаговки.

«Демонтаж конструкций провели две недели назад. Под снос пошло 5-6 киосков. Теперь это место выглядит как после бомбежки. Мы уже две недели ходим мимо гор из мусора, кусков стен и стройматериалов, которые остались после демонтажа МАФов. В этих кучах скоро крысы расплодятся… Никто из чиновников не говорит, когда уберут весь этот хлам. Словом, нам сделали очень красиво и комфортно – все для людей», – говорит Роман Шаманчук, один из местных жителей.

Напомним, жилой район Киева утопает в мусоре, возле домов опасно ходить: "выглядит как после бомбежки"

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