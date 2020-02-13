Уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны

Об этом изданию "Буквы" рассказала глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Она уточнила, что морозы в Украине и снегопады могут нагрянуть даже весной, как это уже было 23 марта 2013 года.

"Эта непредсказуемость - то, что появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека", - отметила Краковская.

Краковская также пояснила, что Земля живет 60-летними циклама. В течение 30 лет температура повышается, а следующие 30 лет - снижается. И с 1998 года , согласно такой цикличности, должно было начаться похолодание, однако мы наблюдаем совершенно другую картину. Температура быстро растет под влиянием глобального потепления.

Эксперт отметила, что к 2030 году мир обязан снизить выбросы парниковых газов, иначе беды не избежать, потому что тогда должна начаться фаза роста температур. Она также уточнила, что летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 градусов, а ночью температуры будут держаться выше 20 градусов - это эффект "тропических ночей", как его называют климотологи.

Потепление климата может привести к тому, что в районе Киева начнет процветать виноделие, а на севере страны уже сейчас успешно выращиваются абрикосы. При этом потепление может вполне стать катастрофическим из-за массового вымирания насекомых, которые не могут приспособиться к новым условиям.

"И затем в Европе выходят исследования: насекомых, если мерить массой, уменьшилось на 75%. То, что мы сейчас в шестом периоде массового вымирания живого мира - это уже несомненно", - считает Краковская.

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