В четверг, 27 февраля, в центре Киева началась эвакуация людей после заявления о минировании

В этот раз под прицел «минеров» попало здание Дворца Спорта, которое находится на Спортивной площади. Вызов на линию «101» поступил около 10:40.

На место оперативно прибыли кинологи, взрывотехники и медики.

Во Дворце Спорта проходит форум DreamBIG. На него пришло много людей. Сейчас правоохранители эвакуируют посетителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали двух учениц 11-го класса одной из столичных школ. Перед этим 17-летние девушки позвонили в полицию с сообщением, что их и еще несколько учебных заведений в Дарницком районе "заминировали".

Напомним, Деснянский райсуд приговорил к 2 годам лишения свободы 33-летнего жителя Чернигова за заведомо ложное сообщение о минировании станции метро «Нивки».

Анонимное сообщение о заминированной станции метро передали по «102» вечером 11 декабря 2019 года. На место сразу же выехала полиция, кинологи, специалисты-взрывотехнини и пожарные. Они не обнаружили взрывчатку в киевском метрополитене. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала, пока шутник наблюдал за происходящим.

Действия «минера» квалифицировали по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

Приговором Деснянского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора, злоумышленник признан виновным. Его окончательное наказание – лишение свободы на 2 года.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Еще одного псевдоминера, который 18 сентября 2019 угрожал взорвать мост Метро, ​​скорее всего отправят на принудительное лечение в психдиспансер со строгим наблюдением.

Напомним, мужчина ради забавы "заминировал" метро в Киеве: "эвакуировали сотни людей, пока он...".

Как сообщала Politeka, СБУ накрыла огромную "ботоферму" в Украине, не обошлось без России: кадры и детали задержания.

Также Politeka писала, что ЧП произошло в Киеве: сотни детей эвакуировали из школ, срочно слетелись спецслужбы.