Деснянский райсуд приговорил к 2 годам лишения свободы 33-летнего жителя Чернигова за заведомо ложное сообщение о минировании станции метро «Нивки»
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Анонимное сообщение о заминированной станции метро передали по «102» вечером 11 декабря 2019 года. На место сразу же выехала полиция, кинологи, специалисты-взрывотехнини и пожарные. Они не обнаружили взрывчатку в киевском метрополитене. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала, пока шутник наблюдал за происходящим.
Действия «минера» квалифицировали по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).
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Приговором Деснянского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора, злоумышленник признан виновным. Его окончательное наказание – лишение свободы на 2 года.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Еще одного псевдоминера, который 18 сентября 2019 угрожал взорвать мост Метро, скорее всего отправят на принудительное лечение в психдиспансер со строгим наблюдением.
Напомним, что в Киеве водитель маршрутки буквально выбросил женщину из общественного транспорта. Киевский водитель вытащил женщину из маршрутки, несмотря на ее крики, и уехал. Об этом сообщила киевлянка Юлия Коренева в группе «Академгородок» в Facebook.
«Вчера вечером была свидетелем странной картины! На конечной маршрута, Лавина ул. Ирпенская, водитель маршрутки 194 выволакивал женщину с маршрутки. Бросил ее на бровку, закрыл дверь и уехал! Женщина при этом кричала не своим голосом! Подошли к ней, попытались помочь. Она была не в себе+ запах алкоголя, но не сильно! На вопросы не отвечала. Я вызвала скорую. Потом она и вовсе прилегла в лужу. Посадили на бровку, поднимать не стали, думали может перелом ноги или еще чего! Скорая приехала мин через 10, но свернула за угол и там стояла, хотя мы ей семафорили руками!» – рассказала очевидица.
Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.
Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.
Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.