В Киеве 24 января на Харьковском массиве заминировали сразу четыре учебных заведения. Сотни детей срочно эвакуировали

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"Сегодня утром сын пошел, как обычно, в школу. А потом оттуда позвонили и сказали его срочно забрать из-за заминирования. Всех детей эвакуировали. Там же, в школе нам сказали, что всего заминировано четыре школы", – говорит Анна, у которой сын учится в одной из школ.

По ее словам, все школы находятся вблизи станции метро "Харьковская"

"Мой сын учится в гимназии №237 на ул. Вербицкого. Там еще школа, и ее тоже заминировали. Когда я пришла за ребенком, в школу стали заходить люди в спецодежде, которые проверяли помещение и детей", – добавила Анна.

В главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве подтвердили информацию.

Проверкой сообщения сейчас занимаются правоохранители.

Ранее мы писали, что в Яготине Киевской области срочно эвакуировали детей.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

В Яготинском УВК №3 спасатели 15 января провели учения. По тактическому замыслу, в школе возник пожар. Спасатели провели эвакуацию учеников и преподавателей.

Однако в здании остался один ученик, который самостоятельно не смог покинуть помещение. Спасатели обнаружили ребенка и вывели его во двор.

После учений спасатели провели со школьниками профилактические беседы и инструктажи по правилам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.

Напомним, цена на воду стремительно взлетит: когда киевлянам ждать нового удара.

Как сообщала Politeka, в Киеве появилась опасная остановка, пугающие фото.

Также Politeka писала, что дети таинственно исчезли под Киевом: появились фото и приметы пропавших.