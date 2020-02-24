В Киеве маршрутка с людьми влетела в прицеп фуры рядом со станцией метро "Бориспольская"

ДТП произошло на улице Бажана перед Харьковской площадью. Маршрутка 474 влетела в прицеп фуры. Сообщают о 15 человек пострадавших. На месте работают шесть карет скорой помощи. Об этом сообщил Kyiv LIVE в телеграм-канале, передает Politeka.

"Киев Оперативный" сообщает, что маршрутка на полном ходу попала в аварию. Госпитализировали в результате ДТП 11 человек.

Пользователи начали активно обсуждать аварию:

"А почему сразу беспорядок? Может водитель фуры виноват...", "Беспорядок в том, что водители маршруток устраивают гонки между собой на дорогах за пассажиров, нарушая скоростные правила", "У нас Индия или это Европа? Зачем вообще нужны маршрутки в европейском городе-миллионнике".

Ранее мы сообщали, что в Белой Церкви у автобуса "Богдан" во время перевозки пассажиров отпали колеса.

ДТП произошло во время движения по улице Леваневского в вечернее время. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

У автобуса оторвалось заднее колесо, которое во время движения отбросило на припаркованную легковушку Skoda. На момент ДТП в салоне маршрутки находились 7 пассажиров. К счастью, обошлось без травмированных.

Транспортные средства получили механические повреждения.

В отношении нарушителя патрульные составили соответствующие административные материалы.

Сообщалось, что в Киеве водитель форда сбил забор и устроил ДТП на парковке. Авто помяло еще два автомобиля, которые стояли на парковке. Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

«Что за пятница без дрифта? Пилот Ford, воодушевленный просмотром раллийных чемпионатов, попытался повторить один из элементов управляемого заноса на Бажана. Но в итоге просто залетел на парковку, сбил забор и въехал в ещё два авто. Теперь немного расстроен», – написали в сети.

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