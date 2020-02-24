В Киеве начался митинг, протестующие раскладывают палатки

Жители Чабанов перекрыли въезд в Киев. Об этом рассказали в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Выехать и заехать в Киев со стороны Одесской трассы просто нереально - какие-то митингующие перекрыли все полосы. Ставят палатки. Людям приходится идти пешком к метро», – рассказали в сети.

На въезде в Киев со стороны Одесской трассы возникли пробки из-за митинга местных жителей в районе поселка Чабаны. Патрульные говорят, что ограничено движение в направлении столицы. Очевидцы утверждают, что движение заблокировано полностью в обе стороны и к метро люди идут пешком. Митингующие поставили палатки и держат плакаты.

В комментариях начали обсуждать перекрытие дорог.

«Я вообще закрыл бы въезд автомобилям с номерами ia в Киев с 08.00 до 20.00 .Подъехал к городу, запарковался, вышел, сел в автобус/метро/маршрутку и погнал по своим делам ...», «А что там за шум на улице, Бэрримор?», «На Гугл картах там уже свободно», «Перекривати дорогу це неповага до людей! Ідіть перекривайте урядовий квартал, Конча-Заспу.», «вот если бы полиция таки добиралась до конечного спонсора этих перекрывателей, и показательно доказали бы дело до нар, вот тогда бы это все закончилось. А так, очень отражает ментальность и отношение большинства украинских другим украинском. Как гиены. Перекрыть дом президента они сцуть, так сразу по шапке получат.», – написали в сети пользователи.

Напомним, что в Киеве на Голосеевском проспекте неадекват поразил необычной выходкой прямо на дороге. Мужчина выбежал из авто и разлегся голый на дороге перед своей машиной в свете фар. Он кричал «Андрюха», зовя кого-то. Когда приехала полиция, он оперативно собрал вещи и скрылся с места инцидента.

«Неадекватный водитель Volkswagen устроил нефиговый перфоманс: выбежал из своей машины, напал на прохожего, а потом снял с себя всю одежду, просто лег на асфальт и начал кричать «Андрюхааааааа». Через пару минут, когда увидел спецсигналы скорой, собрал свои вещи, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.», – рассказали в сети.

Выехать и заехать в Киев со стороны Одесской трассы просто нереально - какие-то митингующие перекрыли все полосы. Ставят палатки. Людям приходится идти пешком к метро. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 24. Februar 2020

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