В Киеве возле метро из-за неисправной канализация проезжающие машины буквально тонут в воде

В Киеве на улице Владимира Брожко бьет вода из-под земли. Канализация не справляется из-за сильного дождя. Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Вблизи со станцией метро Сырец из подземелья побежала водичка. Местные говорят, что так происходит часто, когда осадки чуть больше норму», – рассказали в сети.

В комментариях киевляне объяснили, из-за чего такое могло произойти, а также начали сравнивать столицу с индийской провинцией во время дождей.

Поплыли по Брожко 🏊‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 23. Februar 2020

«Возможно из-за строительства метро, возле перекрёстка на Белицкой, возле Папы Аллессио и возле бювета огромные лужи на всю проезжую часть. В местах, где идёт строительство станции и подземный проход к станции Сырец», «там всегда так», «сегодня особенно проехать сложно ... пару дней назад ливневки чистили вдоль всей Белецкой», «С утра ехал, обратил внимание - по асфальту реки и озера, ливнестоки не работают, бедные пешеходы прячутся за остановками. Просто индийская провинция в период дождей. П.с. - отдельный привет дол_оебам, которые в такую прекрасную погоду ездят без света, или маменькиным тюнерам, повставлявших в фары синенькие диодики за 3 грн., и считающие, что их заметно», «Такое себе джакузи», «Гейзер», «Вдруг откуда не возьмись ниоткуда не взялось», – отметили пользователи сети и местные жители района, где началось «наводнение».

Напомним, что президента Украины Владимира Зеленского просят уволить Виталия Кличко. Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

«Ежечасно Кличко и его «команда» разворовывают миллионы гривен!!! На незаконном строительстве так называемого пешеходно-велосипедного моста между парками «Крестообразный» и «Владимирская горка» похищены из бюджета города Киева более 500 миллионов гривен, на так называемую «реконструкцию» Киевского зоопарка – свыше 1 миллиарда гривен, реконструкцию Шулявского моста – свыше 1 миллиарда гривен на строительство участка Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь – более 1,7 миллиарда гривен!!!», - пишет автор петиции Виталий Черняховский.

Поблизу із станцією метро Сирець із підземелля побігла водичка. Місцеві кажуть, що так відбувається частенько, коли опади трохи більші за норму😁 Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 23. Februar 2020

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