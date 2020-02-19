19 февраля в Дарницком районе города Киева трактор въехал в маршрутку

Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net.

«На Привокзальной трактор «пришел» в гости к маршрутке # 545. Информация о пострадавших устанавливается», – сообщили в сети.

В комментариях киевляне начали бурно обсуждать инцидент с трактором и маршрутным автобусом.

«Пассажиры, наверное, обо*рались», «Водила мелочь считал, ай не дай бог гривну недодали... Или 'тракторец' закусывал», «Трактор явно же не привысил скорость.... Либо водала трактора уснул.... Либо водила маршрутки резко сдал назад....», «Хотел ущипнуть за попу, но что-то пошло не так», «А не*иг было резко тормозить!», «А как так можно.», – написали в сети.

На опубликованном кадре видно, как трактор буквально смял зад автобуса, отчего выпало заднее окно. Пассажиров внутри салона на фото нет.

Как мы ранее сообщали, в Киеве разгорелся скандал из-за водителей общественного транспорта, справляющих нужду прямо на свои автобусы. Печальная ситуация со столичными автобусами привлекла внимание общественности после того, как в сети появились соответствующие фотографии. На фотографиях можно увидеть, как двое мужчин, судя по всему – водитель и кондуктор, справляют нужду прямо на автобус.

Напомним, что в сети показали, как продвигается строительство Большой окружной дороги в Киеве. В Киеве определенное время продолжаются работы над строительством Большой окружной дороги до улицы Богатырской. Именно сейчас на месте идут работы по расширению дорожного полотна и его усиления. Строители расширили проезжую часть основной трассы под заезды и съезды с моста. Сюда завезли тонны песка и щебня. Работает спецтехника.

Отметим, что участок будущей дороги от ул. Богатырской в направлении Оболонского проспекта и проспекта Героев Сталинграда ныне полностью погряз в мусоре. Киевляне на этом месте образовали большую несанкционированную свалку.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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