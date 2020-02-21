В Киеве водитель форда сбил забор и устроил ДТП на парковке

Авто помяло еще два автомобиля, которые стояли на парковке. Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Киев Оперативный», передает Politeka.net.

«Что за пятница без дрифта? Пилот Ford, воодушевленный просмотром раллийных чемпионатов, попытался повторить один из элементов управляемого заноса на Бажана. Но в итоге просто залетел на парковку, сбил забор и въехал в ещё два авто. Теперь немного расстроен», – написали в сети.

Киевляне начали бурно обсуждать псевдогонщика в комментариях, отмечая его переднеприводное авто, а также размах, с которым он устроил шоу.

«Помимо избыточной мощности на переднюю ось у этого Focus ST, он ещё и совсем не для дрифта. Хорошо, что людей не задел.», «Я смотрю тип на Mustang тоже гонщик)) на капоте код из ГТА ( Aezakmi - неуловимый )», «Когда-то похожий профи папин FJ cruiser положил на крышу возле Блокбастера, пролетев от меня в паре метров. Потом приехал папа и вломил ему п..лей», «Вот это дал угла 😃 Даже по цвету авто видно, что реальный спорткар, надо людям устроить шоу. С нетерпением ждем видео.», «Кен Блок на минималках», «Все правильно - форд к форду, желтый к желтому.», «Жаль, что не в столб», «При всём умудрился ударить, наверное, самую дорогую цацку на парковке», «От такого дрифта Пол Уокер в гробу перевернулся», «Знатный дристер на переднем приводе», «Аяяй... и номера не черкасские...» «К успеху шел и таки пришёл. Грохнуть Гэтэр это топ!», «Номинант на премию Дарвина», «Нашёл на чем дрифтить...», – смеются пользователи сети.

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