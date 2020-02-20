На Киевщине спасатели ликвидируют массовое возгорание

Из-за нехарактерной для зимы аномальных теплых температур воздуха в Киеве за последний месяц значительно вырос показатель частоты пожаров в экосистемах. Чаще всего возгорание происходит в траве, камышах, сухостое, мусоре и торфе. Об этом сообщает ГУ ДСНС Украины в Киевской области.

За последние сутки на территории Киевской области было зафиксировано 42 пожара в экосистемах, 29 пожаров были зарегистрированы в травяном настиле, 1 – в торфе, также 4 раза горел мусор.

Спасатели Бориспольского, Бородянского, Яготинского, Тетиевского, Барышевского и Киево-Святошинского районов 19 февраля неоднократно привлекались к тушению пожаров.

Возгорания на открытых территориях могут повлечь тяжкие последствия. Например, перекинуться на жилые дома и рядом расположенные сооружения.

Такие пожары уничтожают плодородный слой почвы, а также из-за него массово гибнут животные.

Напомним, что утром в четверг, 20 февраля, у киевлянина украли телефон из кармана в городской маршрутке.

«В маршрутке 535 во время того, как маршрутка тронулась, я почувствовал прерывание музыки в блютуз наушниках, полез в карман за телефоном, а его нет. Я быстро остановил маршрутку и выбежал, подозрительный, как по мне, был только этот мужчина. Словив его, пригрозил, что дам по лицу, он начал говорить: "малый, тихо, сейчас верну". В итоге отдает телефон. После этого он быстро начал убегать в сторону ул. Здолбуновской, я за ним», – рассказывает киевлянин.

После чего пострадавший позвонил другу, который работает поблизости, и они вдвоем поймали вора.

«Полицию ждали полтора часа. Зовут этого отброса Ковтун Владислав Валерьевич, 1983 года рождения, наркоман, ранее сидел за кражу. Вот такое утро четверга», – поделился мужчина.

В комментариях горожане начали бурно обсуждать инцидент и самого Ковтуна Владислава, который, по мнению киевлян, больше похож на Кощея Бессмертного.

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