В Киеве задержали двух иностранцев, которые завладели автомобилем таксиста

Грабители избили таксиста и отобрали у него деньги и мобильные телефоны, после чего скрылись с места преступления на этом же такси. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, сообщает Politeka.net.

Авто пострадавшего таксиста неизвестные оставили в одном из дворов неподалеку от места преступления.

В Соломенское управление полиции в Киеве сообщили об инциденте на улице Борщаговской. Молодые мужчины избили таксиста, после чего завладели его автомобилем. На место происшествия выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного управления полиции и скорые.

Правоохранители выяснили, что 46-летний пострадавший приехал на вызов, припарковал авто и вышел на улицу ждать клиента. В этот момент к нему сзади подбежали незнакомцы, повалили на землю и начали бить. Во время избиения, таксисту сломали бедренную кость. После этого преступники сели в его авто и уехали.

Сейчас пострадавший находится в больнице.

Полицейские разыскали автомобиль потерпевшего, после чего выследили преступников. Фигурантов задержали. Ими оказались 22-летние уроженцы другого государства, которые еще не привлекались к уголовной ответственности.

В отношении них открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять по прохожим. Инцидент случился на ул. Турчанинова в Белой Церкви Киевской области.

"Полицейские, получив ориентировку на нарушителя, начали обследование прилегающей территории. Несколько минут и инспекторы обнаружили лицо, подпадающее под приметы заявителя и имевшее при себе предмет, похожий на пистолет", – сообщили в полиции.

Обстоятельства дела выясняли следователи. Мужчину, подпадавшего под описание заявителя, задержали. У него был пистолет за поясом.

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