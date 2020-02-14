В результате стрельбы в Киеве пострадал человек
В Киеве на улице Металлистов произошла стрельба в спортзале. В результате был ранен мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева.
Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другого. В ходе чего один из посетителей зала достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.
Раненому сразу же оказали медпомощь на месте.
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"Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения", – объяснили в полиции.
Напомним, в жилом доме в городе Белая Церковь началась экстренная эвакуация. В четверг, 13 февраля, в подвале пятиэтажки под Киевом нашли тротил. Жители сообщили об опасной находке в полицию и спасателям. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю.
По прибытию экстренные службы эвакуировали около 200 жителей из 70 квартир многоквартирного дома в Белой Церкви.
Также мы писали о неприятном инциденте на платной парковке в Киеве. Мужчина рассказал об инциденте, который случился с ним на платной парковке в Киеве на днях. 12 февраля он припарковал свой автомобиль на платной парковке по адресу О. Пчілки, 3А . 13 февраля утром, подходя к своему авто, увидел, что нет номерных знаков.
«После увиденного, подошёл к охраннику парковки за объяснениями, на что получил следующий ответ - водитель BMW X5 сорвал мои номерные знаки, аргументируя это тем, что я неправильно припарковался (хотя я парковался на место указаное парковщиком)», – заявил в сети пострадавший.
Напомним, что в Киеве озверевший водитель прищемил ребенка дверью и поехал дальше: гремит скандал
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