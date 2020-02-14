В жилом доме в городе Белая Церковь началась экстренная эвакуация

В четверг, 13 февраля, в подвале пятиэтажки под Киевом нашли тротил. Жители сообщили об опасной находке в полицию и спасателям. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю.

По прибытию экстренные службы эвакуировали около 200 жителей из 70 квартир многоквартирного дома в Белой Церкви.

Эвакуация осуществлялась для того, чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий. Также работники аварийной службы отключили поставку газа. На месте происшествия работали полицейские, спасатели и взрывотехники. Они достали из подвального помещения тротил.

Уже ближе к восьми вечера все эвакуированные жители вернулись в свои квартиры. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обстоятельства и условия, при которых взрывчатка попала в подвал, устанавливаются правоохранителями.

Напомним, что в Киеве с владельцем авто случился неприятный инцидент на парковке. 12 февраля он припарковал свой автомобиль на платной парковке по адресу О. Пчілки, 3А. 13 февраля утром, подходя к своему авто, увидел, что нет номерных знаков.

Он добавил, что вызвал полицию, которая пыталась связаться с владельцем автомобиля, после чего приняла заявление и уехала. После этого, заявивший в полицию, в свою очередь, оставил свой номер охраннику парковки, чтобы пообщаться с вандалом.

«После увиденного, подошёл к охраннику парковки за объяснениями, на что получил следующий ответ - водитель BMW X5 сорвал мои номерные знаки, аргументируя это тем, что я неправильно припарковался (хотя я парковался на место указаное парковщиком)», – заявил в сети пострадавший.

В комментариях пользователи начали раздавать советы пострадавшему, а также подшучивать над ним.

«Охранник как усегда щёлкает семки, смотрит в монитор и даёт советы пострадавшим», «Надо было ему номера сорвать , ну если это норма.», «Байкер На БМВ? Хорошо, что хоть не бил монтировкой», «По такой логике надо было ударить владельца bmw битой по голове, и аргументировать тем, что занимаешься бейсболом», – смеются в сети.

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