В Куреневском парке женщины распивали алкоголь на глазах у детей

Две киевлянки были застигнуты в Куреневском парке за пубьличным распитием алкоголя. Фото с места происшествия разместила женщина, которая увидела происходящее, Екатерина Ремнева в паблике "Куреневка" на Facebook, сообщает Politeka.net.

По данным свидетеля, женщины были с маленьким ребенком и подавали ему своим поведением нежелательный пример.

«Возмущению нет предела!!! Гуляла вчера с ребёнком в Куренёвском парке. Стоят две "мамочки", курят, бухают, рядом ребёнок, мальчик, лет 5-ти (перенимает на будущее необходимые навыки), захотел в туалет, его отправили рядом на лужайку. Мальчик, видя меня, других людей, расстегнул ширинку, достал всё необходимое и сделал свои дела совершенно без стеснения (видно, не в первый раз)», – поделилась очевидица событий.

Она добавила, что ее крайне возмутило не только сам факт того, что делал ребенок, а то, что он справлял нужду на здание туалета.

«Как у мамаш не хватило мозгов сказать ребенку обойти здание и зайти внутрь, а не мочиться сверху на туалет? Женщины, давайте с самого маленького возраста воспитывать наших сыновей такими, каких мужей мы бы хотели видеть возле наших дочерей. Ведь именно из-за таких мамаш потом вырастают мужчины, которые, уподобляясь собачкам, метят каждый столб в округе! Позор таким мамам (если их вообще так можно назвать)», – заключила Екатерина Ремнева.

В комментариях киевляне возмущаются по поводу инцидента.

«На данный момент туалет не работает и это ребёнок, которому терпеть нельзя. Я курят они или пьют, это не Ваше дело. Можно было что-то сказать, но не выставлять фото», «рядом кафе, рестораны, заправка, и многое другое, где есть туалеты и с ребенком там не откажут. Это в двух шагах...», «Туалет вообще-то закрыт. И малый сделал всё правильно. Ну а то что мамаши решили бухнуть и покурить во время прогулки с ребёнком – это конечно дно. Днище.», «Эти барышни реально подают в суд и выигрывают, а Катерине штраф!», «в первую очередь она выложила административное правонарушение то есть «курение и распитие спиртных напитков в общественном месте », "кто заплатит штраф так это эти мамочки , если пойти на принцип то еще и справление нужды в общественном месте пришить можно», – отметили пользователи сети.

Напомним, ЧП в метро Киева: мужчина упал на рельсы, первые подробности

Как сообщала Politeka, тарифы довели до отчаяния десятки тысяч жителей под Киевом: срочное обращение к Зеленскому

Также Politeka писала, масштабная забастовка парализовала центр Киева, дороги перекрыты: первые подробности и кадры