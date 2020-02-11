В Киеве полицейские задержали мужчину, который совершал разбои с помощью медпрепарата

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

«Злоумышленник поил пострадавших сильнодействующими препаратами, после чего они теряли не только сознание, но и ценные вещи. В результате двое мужчин находятся в больнице, третий - умер. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества», – рассказали в полиции.

В полицию пришли несколько киевлян, ставших жертвами разбойного нападения возле станции метро Лесная. Пострадавшие рассказали, что накануне познакомились с мужчиной, который предложил выпить вместе с ним. Во время распития они теряли сознание, а очнувшись, обнаружили кражу денег, документов и гаджетов.

Виновником оказался 34-летний житель Деснянского района, более того, он уже имеет судимость за хулиганство.

«После просмотра видео с камер наблюдения мы установили личность и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нам он признался, что возле станции метро Лесная знакомился с прохожими, угощал их алкоголем и предлагал запросы энергетиком, в которой подмешивал сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертва теряла сознание, забирал вещи и убегал. В настоящее время доказана причастность его к трем эпизодам», – рассказали полицейские.

Следственным отделом Деснянского управления полиции проводится досудебное расследование, начатое по ч. 2 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Поскольку среди трех пострадавших один умер, то в дальнейшем возможна переквалификация на ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Для этого требуется экспертиза.

В сети начали бурно обсуждать инцидент с таблетками.

«Познакомились неизвестно с кем и пошли с ним бухать, мне вот интересно, они чем думали? Своя же беспечность и привела к такому результату.», «Знакомому в кофе когда-то подсыпали, чуть не умер», «Вот к чему приводит любовь к выпивке...», – отметили пользователи сети.

Напомним, что два дома горели в поселке Немешаево. О пожаре в частном двухэтажном жилом доме по улице Ворошилова пожарным сообщили 10 февраля около двух часов дня. По указанному адресу направлено три единицы техники и 10 человек личного состава ДСНС.

Возгорание началось в пристройке к жилому дому, после чего огонь перекинулся на дом. В результате пожара огнем уничтожена пристройка к дому на площади 8 м2, все вещи и имущество, которое было внутри, а также повреждены перекрытия жилого дома на общей площади 4 м2.

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