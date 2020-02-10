В Печерском районе столицы неизвестные ночью облили зеленой краской каменный постамент

Информация об этом появилась в группе "Вартові Еспресо" в Фейсбуке, пишет Politeka.net.

В ночь на понедельник, 10 февраля, вандалы облили зеленой краской памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Памятник находится в Печерском районе Киева, в Мариинском парке.

"В Печерском районе столицы неизвестные ночью облили зеленой краской памятник Ватутину, который находится в Мариинском парке", - сказано в сообщении.

Полицейским удалось задержать 19-летнего киевлянина, которого подозревают в причастности к этому правонарушению. Подробностей о задержанном не сообщается, как и не указано мотивов его действий.

В комментариях к посту в соцсетях вспоминают о преступлениях советского военачальника и советуют снести памятник Ватутину, а также спрашивают, на кого работает полиция, раз задержали киевлянина, а не занялись сносом памятника.

Открыто уголовное производство по статье 297 (надругательство над могилой) УК.

Напомним, что спасатели достали из сливной ямы голого киевлянина. «На Лыбидской какого-то странного мужчину (под какими-то странными препаратами) достали прямо из сливной ямы. Как он туда попал и почему оказался без одежды неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог.», – сообщают очевидцы.

Спасатели ДСНС быстро достали и повезли отогревать этого парня, потому что скорая помощь долго ехала. Пользователи сети бурно обсуждают увиденное в комментариях.

«Донателло, ты ли это?», «Бедный мальчик. Одни снимают, другие в комментариях насмехаются.», «Бедный мальчик-наркоманчик, уже и обдолбаться нельзя, чтобы курам на смех не выставили.», «Опять Пеннивайз за своё взялся», «кем бы ни был то человек, но никто не имеет права выставлять видео с ним без труселей.», «Оно достали. Фух терь не буду бояться этого злого клоуна», «Как же скучно я живу», – пишут в сети.

На Либідській якогось дивного чоловіка (під якимись дивними препаратами) дістали прямо із зливної ями. Як він туди потрапив і чому опинився без одягу невідомо, але самотужки вибратися вже не зміг. Рятувальники #ДСНС швидко дістали та повезли відігрівати цього хлопця, бо швидка щось довго їхала. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 10. Februar 2020

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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