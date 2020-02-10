В Печерском районе столицы неизвестные ночью облили зеленой краской каменный постамент
Информация об этом появилась в группе "Вартові Еспресо" в Фейсбуке, пишет Politeka.net.
В ночь на понедельник, 10 февраля, вандалы облили зеленой краской памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Памятник находится в Печерском районе Киева, в Мариинском парке.
"В Печерском районе столицы неизвестные ночью облили зеленой краской памятник Ватутину, который находится в Мариинском парке", - сказано в сообщении.
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Полицейским удалось задержать 19-летнего киевлянина, которого подозревают в причастности к этому правонарушению. Подробностей о задержанном не сообщается, как и не указано мотивов его действий.
В комментариях к посту в соцсетях вспоминают о преступлениях советского военачальника и советуют снести памятник Ватутину, а также спрашивают, на кого работает полиция, раз задержали киевлянина, а не занялись сносом памятника.
Открыто уголовное производство по статье 297 (надругательство над могилой) УК.
Напомним, что спасатели достали из сливной ямы голого киевлянина. «На Лыбидской какого-то странного мужчину (под какими-то странными препаратами) достали прямо из сливной ямы. Как он туда попал и почему оказался без одежды неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог.», – сообщают очевидцы.
Спасатели ДСНС быстро достали и повезли отогревать этого парня, потому что скорая помощь долго ехала. Пользователи сети бурно обсуждают увиденное в комментариях.
«Донателло, ты ли это?», «Бедный мальчик. Одни снимают, другие в комментариях насмехаются.», «Бедный мальчик-наркоманчик, уже и обдолбаться нельзя, чтобы курам на смех не выставили.», «Опять Пеннивайз за своё взялся», «кем бы ни был то человек, но никто не имеет права выставлять видео с ним без труселей.», «Оно достали. Фух терь не буду бояться этого злого клоуна», «Как же скучно я живу», – пишут в сети.
Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.
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