В Киеве заметили странно одетого мужчину

Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Молодой человек, у вас все хорошо? У вас все нормально? А что вы здесь, оденьтесь нормально! Общественное место, люди ж смотрят. Я так понимаю, что люди там уже вызывают кого-то. Оденьте штаны и ходите нормально, это общественное место», – отметил очевидец, который снял мужчину на камеру

«Вы капитан какого отдела? Я капитан оперотдела», – заявил в ответ мужчина без штанов.

«Капитан, капитан, улыбнитесь», – подписал, в свою очередь, автор видео.

В комментариях под видео пользователи сети смеются с горе-модника.

«Корабль утонул, а Капитан остался на плаву», Есть Капитан Америка, а это типа - Капитан Троещина», «Ещё один сталкер, видно хороший артефакт откопал на клумбе...», «Мистер малой», «Это капитан столько испуга наложил в штаны?», «Его не Славой величают, какой Район ,откуда морячок.?», «Это мода такая у него», «ему на всех и на все пох... - у него справkа. он всех соседей уже порядочно за..бал.», «Какой-то репер застрял в 90», «Капитан очевидность», «Капитан дальнего плавания», «Под прикрытием», «Когда не прошёл отбор на Евровидение», «Это гребень опер отдела», – пишут в сети.

Общими усилиями в сети установили личность «капитана»: Макс Кайдала "мистер малой".

Напомним, что поезд Интерсити “Киев-Кривой Рог” задержался на час из-за пьяных подростков, которые устроили скандал и отказывались выходить. По неподтверждённой информации, подростки намеревались пырнуть кого-то ножом.

Проводники поезда сразу же вызвали полицию, которая некоторое время искала на них управу. Парни в свою очередь требовали возврат денег за проезд, а также оказывали всяческое сопротивление полицейским.

Капитан, капитан, улыбнитесь Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 9. Februar 2020

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.