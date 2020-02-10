В Киеве заметили странно одетого мужчину
Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Молодой человек, у вас все хорошо? У вас все нормально? А что вы здесь, оденьтесь нормально! Общественное место, люди ж смотрят. Я так понимаю, что люди там уже вызывают кого-то. Оденьте штаны и ходите нормально, это общественное место», – отметил очевидец, который снял мужчину на камеру
«Вы капитан какого отдела? Я капитан оперотдела», – заявил в ответ мужчина без штанов.
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«Капитан, капитан, улыбнитесь», – подписал, в свою очередь, автор видео.
В комментариях под видео пользователи сети смеются с горе-модника.
«Корабль утонул, а Капитан остался на плаву», Есть Капитан Америка, а это типа - Капитан Троещина», «Ещё один сталкер, видно хороший артефакт откопал на клумбе...», «Мистер малой», «Это капитан столько испуга наложил в штаны?», «Его не Славой величают, какой Район ,откуда морячок.?», «Это мода такая у него», «ему на всех и на все пох... - у него справkа. он всех соседей уже порядочно за..бал.», «Какой-то репер застрял в 90», «Капитан очевидность», «Капитан дальнего плавания», «Под прикрытием», «Когда не прошёл отбор на Евровидение», «Это гребень опер отдела», – пишут в сети.
Общими усилиями в сети установили личность «капитана»: Макс Кайдала "мистер малой".
Напомним, что поезд Интерсити “Киев-Кривой Рог” задержался на час из-за пьяных подростков, которые устроили скандал и отказывались выходить. По неподтверждённой информации, подростки намеревались пырнуть кого-то ножом.
Проводники поезда сразу же вызвали полицию, которая некоторое время искала на них управу. Парни в свою очередь требовали возврат денег за проезд, а также оказывали всяческое сопротивление полицейским.
Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.
Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.
Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.