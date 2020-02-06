В поезде Интерсити “Киев-Кривой Рог” подростки устроили дебош

Об этом сообщает портал Kyiv Artyl на Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поезд Интерсити “Киев-Кривой Рог” задержался на час из-за пьяных подростков, которые устроили скандал и отказывались выходить. По неподтверждённой информации, подростки намеревались пырнуть кого-то ножом.

Проводники поезда сразу же вызвали полицию, которая некоторое время искала на них управу. Парни в свою очередь требовали возврат денег за проезд, а также оказывали всяческое сопротивление полицейским.

В конце, пьяные нарушители отправились в отделение полиции в наручниках.

Интерсити прибыл в 00:10 вместо 22:58.

Напомним, что в сети опубликовали видео, на котором запечатлен водитель в крайней степени опьянения. На видео можно увидеть, как полицейские вытащили горе-водителя из авто, а он не мог идти. Мужчины просто облокотили его на авто, чтобы обыскать, а затем также поволокли к полицейской машине.

В то же время, из пассажирского сиденья встала женщина, не менее пьяная. Она прицепилась, когда выходила с авто, и упала на асфальт.

В комментариях киевляне начали бурно обсуждать инцидент с пьяным водителем в центре столицы.

Просто жєсть, лише подивіться в якому стані водій цього авто. І оце їздить поруч із вами у потоці. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 5. Februar 2020

«Когда читала «Шантарам» и вот запомнился такой момент, если какой-то водитель нарушал, то его останавливала толпа и отдубасивала дубинками. Учитывая, что украинские законы как-то не очень действуют, то может для таких горе-водителей индийские были бы более эффективными? Ну так жесть же», «А та женщина очень эффектно вышла, как богиня!», «и смешно, и одновременно порвать их хочется», «она не вышла, а выпала из своего портала)))», «А как он, вообще, еще и ехал ??? Чем он на педали жал ..... он стоять не может .... а БАБА Богиня ... вышла так вышла ... а вообще, конечно, если без юмора, жесть .... эти м***ки хорошо отделались и здорово, что никто не пострадал.», – пишут в сети.

«Поезд, алкоголь, пьяные пассажиры». Не понятно чем бы это закончилось для мирных граждан, но к счастью правоохранительные органы сработали быстро и сняли юношей в состоянии алкогольного опьянения с поезда, после чего началось их увлекательное путешествие в райотдел ) Gepostet von Kyiv Artyl am Mittwoch, 5. Februar 2020

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

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