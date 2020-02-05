Километровые пробки тянутся в Киеве из-за снега и метели

Украину заметает снегом, объявлено осложнение погодных условий в Киеве

Киевлян призывают не выезжать на частных автомобилях в центр города из-за сильного снега и пробок. На дорогах образовалась сложная ситуация. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

Утром 5 февраля Киев остановился: снег привел к образованию километровых пробок на дорогах, а прямо в центре города из-за порывистого ветра упало дерево на одну из главных дорог.

Для обеспечения проезда автотранспорта на столичных автодорогах привлечено 773 работника и 578 единиц техники.

Также сообщается, что в ночь на 5 февраля в результате снегопада и сильного ветра в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остались без электричества 41 населенный пункт. Без света придется быть сегодня одесситам в 24 населенных пунктах, а также в Ивано-Франковской области – в 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По прогнозам Укргидрометцентра, 5 февраля будет снег с метелью, сильные порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах снежные заносы, гололедица.

По Киеву вследствие влияния южного циклона ожидается изменение погодных условий: в течение суток 5 февраля значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем ​​порывы северо-восточного ветра 15-20 м / с, метели, на дорогах гололедица, образования снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности).

Осадки прекратятся только 7-9 февраля, а также ударит мороз.

Напомним, что февраль продолжает удивлять киевлян аномальным теплом. В Святошинском районе на улице Зодчих, расцвели подснежники.

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