Мужчина решил устроить «банный день» в вагоне киевского метро
Соответствующие кадры опубликовали в интернет-сообществе «Мода Метро Киева».
На опубликованном видео молодой человек в полотенце, сидя между двух других пассажиров, невозмутимо намыливает голову шампунем и активно ее массирует.
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При этом никто из попутчиков не пытается остановить парня, даже не обращая особого внимания на происходящее.
Ранее мы писали, что в центре Киеве возле метро случилось ЧП.
У входа на станцию метро "Крещатик", который находится со стороны улицы Институтской, провалился асфальт.
На фото видно, что место ограждено ограничительной лентой.
Кроме того, утром в понедельник, 20 января, в час пик внезапно перестали работать две станции метро «Святошинско-Броварской» линии (красная ветка).
Пассажиров высаживали на метро «Святошин».
Ситуацию объяснили техническими неисправностями на путях. Все обещали исправить до 10 утра. Но уже в 9.35 движение было восстановлено.
Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.
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