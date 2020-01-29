Попутчики даже не обращали особого внимания на происходящее

Мужчина решил устроить «банный день» в вагоне киевского метро

Соответствующие кадры опубликовали в интернет-сообществе «Мода Метро Киева».

На опубликованном видео молодой человек в полотенце, сидя между двух других пассажиров, невозмутимо намыливает голову шампунем и активно ее массирует.

При этом никто из попутчиков не пытается остановить парня, даже не обращая особого внимания на происходящее.

Ранее мы писали, что в центре Киеве возле метро случилось ЧП.

У входа на станцию метро "Крещатик", который находится со стороны улицы Институтской, провалился асфальт.

На фото видно, что место ограждено ограничительной лентой.

Кроме того, утром в понедельник, 20 января, в час пик внезапно перестали работать две станции метро «Святошинско-Броварской» линии (красная ветка).

Пассажиров высаживали на метро «Святошин».

Ситуацию объяснили техническими неисправностями на путях. Все обещали исправить до 10 утра. Но уже в 9.35 движение было восстановлено.

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.

Также Politeka писала, что эпидемия бушует в Киеве, заведения закрывают на карантин: кто в зоне риска.